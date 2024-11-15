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        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:25
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        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde zarar oluştu.

        Kırkızlar Mahallesi Lüleci Sokak'ta Ali Işık'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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