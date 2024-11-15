Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde zarar oluştu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde zarar oluştu.
Kırkızlar Mahallesi Lüleci Sokak'ta Ali Işık'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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