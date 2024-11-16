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        TOGÜ'de "Kadına Yönelik Şiddet ve Medya" konferansı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), "Kadına Yönelik Şiddet ve Medya" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:20
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        TOGÜ'de "Kadına Yönelik Şiddet ve Medya" konferansı düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), "Kadına Yönelik Şiddet ve Medya" konferansı gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konferansa gazeteci yazar Hakan Erdem konuşmacı olarak katıldı.

        Konferansın ardından Erdem'e katılımından dolayı TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri tarafından teşekkür plaketi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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