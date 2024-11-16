Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ta Niksar ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta Niksar ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İsrafil Pehlivan idaresindeki 25 AAU 539 plakalı cip, Niksar-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde Selami Polat yönetimindeki 25 ABG 091 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Melek Pehlivan (31) ve Hediye Kırkpınar (54) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.