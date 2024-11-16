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        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta Niksar ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:14
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        Tokat'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta Niksar ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İsrafil Pehlivan idaresindeki 25 AAU 539 plakalı cip, Niksar-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde Selami Polat yönetimindeki 25 ABG 091 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Melek Pehlivan (31) ve Hediye Kırkpınar (54) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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