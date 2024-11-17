Tokat'ta camiye çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı
Tokat'ta camiye çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı.
Tokat'ta camiye çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı.
H.K. (42) idaresindeki 19 AEA 557 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki camiye çarptı.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.K. (69), N.K. (29), R.A (52), Ü.V. (19), E.K. (4), E.H.K. (8) ve N.N.K. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.