Tokat'ta yol kenarındaki kayaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D.Y. idaresindeki 34 LZ 3671 plakalı otomobil, Ötükent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan G.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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