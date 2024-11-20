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        Tokat'ta yol kenarındaki kayaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:30
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        Tokat'ta yol kenarındaki kayaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D.Y. idaresindeki 34 LZ 3671 plakalı otomobil, Ötükent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan G.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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