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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:20
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli D.D. otobüs terminalinde yakalandı.

        Zanlının valizinde ve üst aramasında 1177 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan D.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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