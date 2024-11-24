Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli D.D. otobüs terminalinde yakalandı.
Zanlının valizinde ve üst aramasında 1177 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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