Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

İlçe sakinlerinden Tahsin Çetinkaya, ilçe genelinde kar kalınlığının 30 santimetre ve yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştığını, kara yolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Başçiftlik-Niksar kara yolunda birçok araç yolda kaldı. Belediye ve kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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