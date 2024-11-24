Tokat'ta köyde rahatsızlanan 2 hasta yolları açılarak hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki hastalar, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak hastaneye kaldırıldı.
Erbaa ilçesine bağlı Tandırlı köyünde yaşayan Hatice Çelik'in rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi.
Çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Sağlık ekiplerince Çelik, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başçiftlik ilçesine bağlı Sarıağıl köyünde rahatsızlanan Zühre Dikici'nin ailesi de sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu köy yolu ulaşıma açılarak, Dikici ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.