TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, ilkokul öğretmenini evinde ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ilkokul öğretmenini evinde ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamada, Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Abdullah Çamlıbel'i evinde ziyaret etti. Ziyarette emekli öğretmen Abdullah Çamlıbel, Yılmaz'la ilgili anılarını anlattı.

Rektör Yılmaz'ın derslerde başarılı olduğunu ve gelecekte önemli yerlerde olacağını kendisine söylediğini belirten Çamlıbel, Yılmaz'ın kendisini yanıltmadığını ve gurur duyduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Çamlıbel’in Yeşilbağ İlkokulu’nda öğretmeni olduğunu söyledi. Kendisini başarılı olması için teşvik ettiğini ifade eden Yılmaz, "Hocamdan aldığım feyzle ben de hem ilkokulda hem de eğitim hayatım boyunca ülkeme, şehrime faydalı olabilmek için çaba sarf ettim. Allah hocamdan razı olsun. Sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.