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        Tokat'taki Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı

        Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:40
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        Tokat'taki Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı
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        Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

        Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle Karayolları ekiplerinin gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması sürdü.

        Polis ekipleri, yol güzergahında dün kar yağışı nedeniyle tesislerde bekletilen çekici ve tırların çıkışına kontrollü olarak izin verdi.

        Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

        Bu arada kara saplanan bazı araçların yol kenarında bırakıldıkları görüldü.

        Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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