Tokat'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ferhat Çırak idaresindeki 38 BM 219 plakalı tır, ilçeye bağlı Büget köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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