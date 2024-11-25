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        Tokat'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:06
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        Tokat'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Ferhat Çırak idaresindeki 38 BM 219 plakalı tır, ilçeye bağlı Büget köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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