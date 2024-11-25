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        Yeşilyurt'ta Öğretmenler Günü kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:40
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        Yeşilyurt'ta Öğretmenler Günü kutlandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        İlçede etkili olan kar yağı nedeniyle bugün yapılan törende, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak tarafından çelenk sunuldu ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdür Vekilleri Şaban Demir ve Bahar İpek ile okul müdürleri ve kurum yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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