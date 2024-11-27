Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat, öğretmelere çiçek dağıttı

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı ve çiçek verdi.

Başçiftlik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.

Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlamak için okulları ziyaret ederek, öğretmenler ile görüştü, günlerini kutladı ve çiçek verdi.