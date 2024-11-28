Tokat'ta okullarda genel hijyen taraması tamamlandı

Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliğinde "Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi" il merkezinde tamamlandı.

Proje, Tokat merkezde bulunan 11 okulda sona erdi. Tarama faaliyetlerine TOGÜ Tıp Fakültesinden 22 intörn, 11 asistan ve uzman hekimler görev aldı.

TOGÜ Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, "Proje kapsamında imzalanan iş birliği ile okullarda genel hijyen tarama faaliyetleri gerçekleştirdik. Çocuklarımızla bir arada olmak onların gelişimsel süreçlerine katkı sağlamak bizler için çok kıymetli ve mutluluk verici. Proje paydaşlarımıza üniversite olarak teşekkür ediyoruz." dedi.