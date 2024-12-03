Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen program 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.