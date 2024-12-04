Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 02:28 Güncelleme: 04.12.2024 - 03:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangına, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak
        Fransa'da hükûmetin kaderi belli olacak
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ortalığı ateşe verip güvenlik görevlisini tehdit etti
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        Ambulans şoförüne saldıran kişi serbest
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü
        Taziye evine gitmek isterken servis aracının çarpmasıyla öldü
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Turhal'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Turhal'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta evinde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta evinde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
        Kazada yaralanan Başkan Yazıcıoğlu taburcu edildi
        Kazada yaralanan Başkan Yazıcıoğlu taburcu edildi