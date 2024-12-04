Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) TOGÜ'den Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) TOGÜ’den Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı'na, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Polat, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, yaptığı açılış konuşmasında dijital teknolojilerin önemine değindi. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Taşkın Koçak, internet ve dijital teknolojilerden bahsetti. Yapay zeka, blockhain, web 3.0, XR ve bulut teknolojileri hakkında derinlemesine bilgileri dinleyicilere aktardı. Metaverse evrenlerinden örnekler sundu. Öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

        Konferans sonunda Taşkın Koçak'a teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Sosyal yardım vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılığa 2 gözaltı
        Sosyal yardım vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılığa 2 gözaltı
        Tokat'ta öğrencilere diş taraması yapıldı
        Tokat'ta öğrencilere diş taraması yapıldı
        Taş ocağında 8 kamyon yandı
        Taş ocağında 8 kamyon yandı
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta taş ocağında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta taş ocağında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta taş ocağında çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta taş ocağında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor