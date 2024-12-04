TOGÜ'de Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) TOGÜ’den Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda Metaverse ve Yapay Zeka Konferansı'na, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Polat, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, yaptığı açılış konuşmasında dijital teknolojilerin önemine değindi. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Taşkın Koçak, internet ve dijital teknolojilerden bahsetti. Yapay zeka, blockhain, web 3.0, XR ve bulut teknolojileri hakkında derinlemesine bilgileri dinleyicilere aktardı. Metaverse evrenlerinden örnekler sundu. Öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.