Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sürüyor.
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sürüyor.
Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
İlçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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