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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:45
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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sürüyor.

        Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

        İlçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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