TOGÜ ile Tokat Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokolle birlikte arabuluculuk eğitimleri planlanacak, konu ile ilgili farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlenecek, eğitim materyalleri hazırlanacak, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütülecek.

Törende, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan Çıkrıkçı da hazır bulundu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Tokat Baro Başkanlığı arasında hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitimlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

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