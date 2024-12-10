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        TOGÜ ile Tokat Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:41
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        TOGÜ ile Tokat Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Tokat Baro Başkanlığı arasında hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitimlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

        Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt katıldı.

        Törende, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan Çıkrıkçı da hazır bulundu.

        İmzalanan protokolle birlikte arabuluculuk eğitimleri planlanacak, konu ile ilgili farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlenecek, eğitim materyalleri hazırlanacak, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütülecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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