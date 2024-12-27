Erbaa'da genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay hasta kabulüne başladı
Erbaa Devlet Hastanesine atanan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay, hasta kabulüne başladı.
Erbaa Devlet Hastanesine atanan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay, hasta kabulüne başladı.
Erbaa Devlet Hastanesinde göreve başlayan Kocabay, Niksar ilçesinde dünyaya geldi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Kocabay, ihtisasını yine aynı üniversitede tamamladı.
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