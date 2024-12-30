Niksar'da polis ekipleri yılbaşı öncesi denetim yaptı
Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi denetim yaptı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesi denetim yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Uygulamada 77 araç 128 kişi kontrol edildi.
Yetkililer denetimlerin süreceğini belirttiler.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.