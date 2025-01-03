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        Tokat'ta bulunan Kazova'ya 15 milyar liralık sulama yatırımı yapılacak

        Tokat'ta bulunan Kazova'ya 15 milyar liralık sulama yatırımının yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:56
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        Tokat'ta bulunan Kazova'ya 15 milyar liralık sulama yatırımı yapılacak
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        Tokat'ta bulunan Kazova'ya 15 milyar liralık sulama yatırımının yapılacağı bildirildi.

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, AK Parti Tokat milletvekilleri olarak Kazova'nın Tokat'ın kalbinde önemli bir yere sahip olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

        Yapılacak projelerle çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği artırmayı hedeflediklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

        "Kazaova'ya 15 milyarlık kapalı sulama sistemi yapacağız. Dünya Bankası destekli projemiz onaylandı. Proje, suyun etkin ve verimli kullanımını sağlayarak üretimde kaliteyi artıracak. AK Parti olarak tarımda her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam ederek desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projenin bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sulama ile ilgili diğer yatırımlarımızı da ilerleyen günlerde hemşehrilerimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’de olduğu gibi Tokat'ımızda da her alanda tüm yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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