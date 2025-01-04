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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 01:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 01:26
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobil, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolunda Abdullah Furkan Demirel (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı.

        Otomobilde sıkışan 3 kişi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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