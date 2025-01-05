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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:52
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        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek kesimler ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde 20 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışıyla birlikte Belediye, İlçe Özel İdare ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları başladı.

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