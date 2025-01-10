Turhal'da Ferdi Tayfur için lokma dağıtıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişi, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıttı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kişi, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için lokma dağıttı.
Yenişehir Camisi yanında Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları çalındı ve vatandaşlara lokma ikram edildi.
Etkinliği organize eden İsmail Bıyık, Ferdi Tayfur'u çocukluktan beri sevdiğini, toplumun her kesiminde güzel sözlerle anılan bir insan olduğunu belirterek, "Biz de onun hayrına, duasını ettikten sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 30 yıldır Ferdi Tayfur dinliyorum. Evimizden, ailemizden biri gibi. Bir haftadır onun hüznü ve sıkıntısı içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.
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