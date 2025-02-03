Almus Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı
Tokat'ın Almus ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.
Tokat'ın Almus ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü bahçesinde düzelenen törende kazıyıcı kepçe, lastik tekerlekli yükleyici ve greyder araçlar kurban kesilerek teslim alındı.
Törene, Almus Kaymakamı Emre Çömen, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Çömen yaptığı açıklamada, "İlçemiz Özel İdare Müdürlüğü envanterine giren üç yeni iş makinesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.