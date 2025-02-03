Almus Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı

Çömen yaptığı açıklamada, "İlçemiz Özel İdare Müdürlüğü envanterine giren üç yeni iş makinesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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