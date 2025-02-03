Tokat'ta özel halk otobüsü şoförlerine eğitim verildi

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Belediyesi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle S.S. 11 Nolu Karayolu Halk Otobüsü Taşıyıcılar Kooperatifine yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

İki gün süren eğitimde Pazar Meslek Yüksekokulundan Doktor Öğretim Üyesi Gonca Kurt, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Hüseyin Öztürk ve Doktor Öğr. Üyesi Burak Köksal ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü komiserlerinden Turgay Düşek tarafından kooperatifte çalışan şoförlere eğitimler verildi.

TOGÜSEM'in katkılarıyla gerçekleşen eğitim sonrasında katılımcı 72 kooperatif çalışanına katılım belgeleri takdim edildi.

Belge takdim törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hayri Korkmaz, TOGÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan Çıkrıkçı, S.S. 11 Nolu Karayolu Halk Otobüsü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İhsan Ay ve şoförler katıldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlk kez kampüsümüze hizmet veren şoför kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Üniversite olarak şehrimize hizmet veren ağabeylerimize, kardeşlerimize hizmet etmeyi, eğitim vermeyi öncelikli görev olarak görüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımız, Baromuz, İl Özel İdaremizle yapmış olduğumuz protokollerle çalışanlarımıza eğitimler verdik. Sizler şehrimize gelen öğrencilerimizi taşıyarak çok önemli görev gerçekleştiriyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerden şimdiye kadar hiç şikayet gelmedi. Ancak bizler istiyoruz ki Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimizin planlamış olduğu stresle başa çıkma, halk sağlığı gibi birçok eğitimlerle sizlere destek olmayı hedefliyoruz. İlerleyen zamanlarda da kişisel gelişim, sosyal gelişim ve mesleki gelişimlerle alakalı planlar yapacağız."

S.S. 11 Nolu Karayolu Halk Otobüsü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İhsan Ay da "Bizler için çok önemli bir eğitimdi. Üniversitemize, Belediyemize ve İl Emniyet Müdürlüğüne emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.