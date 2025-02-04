Tokat'ta devrilen otomobildeki çift yaralandı
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki çift yaralandı.
Giriş: 04.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:00
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki çift yaralandı.
Numan Gençler idaresindeki 34 BL 5369 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Cavide Gençler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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