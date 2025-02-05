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        Almus'ta 3 gündür suları kesik olan mahalleye su verildi

        Tokat'ın Almus ilçesinde 3 gündür suları kesik olan mahalleye su verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:04
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        Almus'ta 3 gündür suları kesik olan mahalleye su verildi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde 3 gündür suları kesik olan mahalleye su verildi.

        Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Esentepe Mahallesi'ne bugün su verildiğini açıkladı.

        Özer, "İlçemizde Esentepe Mahallemizin 3 gündür suları kesikti. Dumanlı Yaylası'ndan gelen ishale hattımızın Kardere köyü meviksinde çıkan problem muhtarımız ve dernek başkanımız ve köylülerimizle görüşülerek giderildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren mahallemize su verildi." dedi.

        Galeri
        Galeri

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