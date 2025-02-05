Almus'ta 3 gündür suları kesik olan mahalleye su verildi

Özer, "İlçemizde Esentepe Mahallemizin 3 gündür suları kesikti. Dumanlı Yaylası'ndan gelen ishale hattımızın Kardere köyü meviksinde çıkan problem muhtarımız ve dernek başkanımız ve köylülerimizle görüşülerek giderildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren mahallemize su verildi." dedi.

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