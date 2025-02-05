Türkiye'yi dolaşan "Örümcek Adam" Tokatlılarla buluştu

Koç, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gittiğini belirterek, "Örümcek adam kıyafetimi giyip depremde annesi veya babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Ardından Türkiye turuna çıktım. Türkiye turu kapsamında 60'ıncı şehir olarak Tokat'tayım." ifadelerini kullandı.

Kostümüyle dolaştığı Gaziosmanpaşa Bulvarı, Kanal Tokat, Hıdırlık Köprüsü'nde vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir'de mankenlik ve oyunculuk yapan 25 yaşındaki Koç, "Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk örümcek adam" olarak Tokat'a geldi.

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