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        Türkiye'yi dolaşan "Örümcek Adam" Tokatlılarla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:11
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        Türkiye'yi dolaşan "Örümcek Adam" Tokatlılarla buluştu
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        TOKATAA)- "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Tokat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

        İzmir'de mankenlik ve oyunculuk yapan 25 yaşındaki Koç, "Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk örümcek adam" olarak Tokat'a geldi.

        Kostümüyle dolaştığı Gaziosmanpaşa Bulvarı, Kanal Tokat, Hıdırlık Köprüsü'nde vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Koç, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gittiğini belirterek, "Örümcek adam kıyafetimi giyip depremde annesi veya babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Ardından Türkiye turuna çıktım. Türkiye turu kapsamında 60'ıncı şehir olarak Tokat'tayım." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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