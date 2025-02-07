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        Tokat'ta karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde karacalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:17
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        Tokat'ta karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde karacalar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçe yakınlarında doğada gezen 2 karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Karacalar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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