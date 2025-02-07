Almus'ta hizmet içi eğitim düzenlendi

Amasya Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe başkanlığında düzenlenen eğitimde Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Aydın Yağlıoğlu ile mühendis Ertan Ali Serdar tarafından eğitim verildi.

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