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        Almus'ta hizmet içi eğitim düzenlendi

        Tokat'ın Almus ilçesinde hizmet içi eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:56
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        Almus'ta hizmet içi eğitim düzenlendi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde hizmet içi eğitim düzenlendi.

        İlçede ormanların korunması ve orman zararlılarıyla mücadele konulu hizmet içi eğitimi düzenlendi.

        Amasya Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe başkanlığında düzenlenen eğitimde Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Aydın Yağlıoğlu ile mühendis Ertan Ali Serdar tarafından eğitim verildi.

        Eğitime Almus Orman İşletme şefleri, orman muhafaza memurları ve teknik personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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