Almus'ta hizmet içi eğitim düzenlendi
Tokat'ın Almus ilçesinde hizmet içi eğitim düzenlendi.
Tokat'ın Almus ilçesinde hizmet içi eğitim düzenlendi.
İlçede ormanların korunması ve orman zararlılarıyla mücadele konulu hizmet içi eğitimi düzenlendi.
Amasya Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe başkanlığında düzenlenen eğitimde Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Aydın Yağlıoğlu ile mühendis Ertan Ali Serdar tarafından eğitim verildi.
Eğitime Almus Orman İşletme şefleri, orman muhafaza memurları ve teknik personel katıldı.
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