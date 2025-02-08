Tokat'ta donmak üzere olan anne köpek ve yavrularına barınak yapıldı
Tokat'ın Zile ilçesinde kar ve tipiden donmak üzere olan anne köpek ve yavrularına barınak yapıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kar ve tipiden donmak üzere olan anne köpek ve yavrularına barınak yapıldı.
İlçede bulunan Boztepe Barajı yakınlarında arazide gece kar ve tipiden donmak üzere olan anne köpek ve yavruları, Kızılcin köyü sakinlerince bulundukları yerden alındı.
Anne köpeği ekmek ve sütle besleyen hayvansever Ali Ömrüuzun "Şimdilik donmaktan kurtulsun diye bir çadır barınak yaptık. Üstünü ve yanlarını kapattık. Altlarına kuru ot ve saman serdim. Bu geceyi böyle atlatsınlar. Yarın gün ışıyınca bir çare düşüneceğiz." dedi.
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