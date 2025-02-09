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        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:39
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        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kiracı köyü küme evlerinde Osman Küpeli'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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