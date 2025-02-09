Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kiracı köyü küme evlerinde Osman Küpeli'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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