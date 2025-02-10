Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gezirlik Mahallesi'ni ziyaret etti

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle birlikte Gezirlik Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gezirlik Mahallesi'ni ziyaret etti
        ABONE OL

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle birlikte Gezirlik Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gezirlik Mahallesi'ni ziyaret eden Yazıcıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Başkan Yazıcıoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Gezirlik Mahallesi ile ilgili hazırlanan çalışmanın kısa sürede tamamlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderildiğini belirtti. Sürecin Ankara'daki takipçisinin ise Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut olduğunu vurguladı.

        Yücel Bulut'un, Tokat’a yönelik projelerde önemli bir rol üstlendiğini belirten Yazıcıoğlu, "MHP Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulut ve Cumhur İttifakı ortağı milletvekillerimizle birlikte Ankara'da sürecin takipçisiyiz. Gezirlik Mahallesi için hazırlanan projenin hayata geçecek olması noktasında Sayın Bulut'un büyük katkıları bulunuyor. Sayın Milletvekilimizle birlikte bakanlıklarla ilgili Tokat'ın her köşesindeki projelerin hızla tamamlanması için girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        748 yıllık Gök Medrese'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi
        748 yıllık Gök Medrese'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi
        Tabanca ile otomobilden ateş eden kişiyi jandarma yakaladı
        Tabanca ile otomobilden ateş eden kişiyi jandarma yakaladı
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Gökmedrese'de incelemelerde bulundu
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, Gökmedrese'de incelemelerde bulundu
        TOGÜ HİJYENLAB sıvı sabunları bölgedeki camilere ulaştırıldı
        TOGÜ HİJYENLAB sıvı sabunları bölgedeki camilere ulaştırıldı
        Tokat'ta "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" semineri gerçekleştirildi
        Tokat'ta "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" semineri gerçekleştirildi
        Tokat'ta geleneksel Sayacı Bayramı kutlandı
        Tokat'ta geleneksel Sayacı Bayramı kutlandı