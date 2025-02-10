Tokat'ta otomobilden havaya ateş eden kişi yakalandı

O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kayda aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, havaya ateş eden kişiyi yakaladı.

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