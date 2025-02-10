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        Tokat'ta otomobilden havaya ateş eden kişi yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde hareket halindeki otomobilden havaya ateş açan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:35
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        Tokat'ta otomobilden havaya ateş eden kişi yakalandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde hareket halindeki otomobilden havaya ateş açan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Benli köyü yakınlarında otomobiliyle seyreden K.G, aracın camını açıp tabancayla havaya ateş etti.

        O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kayda aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, havaya ateş eden kişiyi yakaladı.

        Tabancanın kurusıkı olduğu tespit edilirken, K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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