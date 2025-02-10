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        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:56
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        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Zeki K. (46) idaresindeki 34 BU 0292 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Gürçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada, Gülsem (44) ve Nazan K. (18) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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