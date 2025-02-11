Erbaa'da çevreci öğrenciler Belediye Başkanı Karagöl'ü ziyaret etti
Tokat'ın Ebaa ilçesinde öğrenciler, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.
Tokat'ın Ebaa ilçesinde öğrenciler, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret etti.
Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri çevreye duyarlı gelecek için başlattıkları proje kapsamında çok sayıda mavi kapak, atık pil ve atık yağ topladı
Öğrenciler, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret ederek topladıkları mavi kapak, atık pil ve atık yağları teslim etti.
Belediye Başkanı Karagöl, "Mavi kapak, atık pil ve atık yağ toplayıp teslim etmek için bizleri ziyaret eden Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencisi kardeşlerimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Karagöl, çevreci öğrencilere hediye takdim etti.
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