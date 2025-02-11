Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesinde 99 kişiye eğitim verildi

Eğitimde 99 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi eğitmeni Hatice Toprak tarafından verilen eğitime, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve komuta kontrol merkezinde görevli personel katıldı.

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