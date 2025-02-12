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        Erbaa Kaymakamı Demirayak'tan Rektör Yılmaz'a ziyaret

        Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:12
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        Erbaa Kaymakamı Demirayak'tan Rektör Yılmaz'a ziyaret
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        Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirayak, Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Polat ve Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Usta da hazır bulundu.

        Ziyarette, Erbaa'da bulunan fakülte ve meslek yüksekokulunun akademik faaliyetleri, fiziki altyapı çalışmaları ve öğrencilere yönelik projeler hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı. Kaymakam Demirayak ve Rektör Yılmaz, Erbaa Yerleşkesi’nde eğitim kalitesinin artırılması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve yerleşkedeki sosyal ve kültürel olanakların geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaa'nın eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlamak adına yapılan iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

        Kaymakam Demirayak ise ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha ileri seviyeye taşınması için kamu kurumları ile üniversite arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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