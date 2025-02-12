Tokat'ta "Ötüken'den Günümüze Altın Yay ile 3 Gümüş Ok'un Hikayesi" konferansı düzenlendi

TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından gönderilen hediyeyi takdim etti.

Konferansın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak bu tür organizasyon ve etkinlikleri önemsiyoruz. Türk kültürünün, ortak kültürün tanıtılmasına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapmaya, her yaşa hitap eden etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans, tarihi Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleştirildi.

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