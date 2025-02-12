Tokat'ta öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor

Tokat'ta öğrencilere sağlık taraması gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Okullarda Hijyen, Çocuklarda Heyecan Projesi" kapsamında Çat beldesinde bulunan Şehit Adem Gövce İlkokulu öğrencilerine sağlık taraması yapıldı.

TOGÜ Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey koordinatörlüğünde yapılan taramada TOGÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Aile Hekimliği Bölümü akademisyenleri ile Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri yer aldı.

Öğrencilere yapılan muayene kapsamında genel sağlık değerlendirmesi, büyüme-gelişme takibi ile hijyen alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, diş sağlığı kontrolleri yapılarak temel ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.