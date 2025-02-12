Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.
H.Y. idaresindeki 60 BB 148 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada baba H.Y. ve oğlu M.Y. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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