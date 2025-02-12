Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

        Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 21:04 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
        ABONE OL

        Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 60 BB 148 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü.

        Kazada baba H.Y. ve oğlu M.Y. yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 493 köye ulaşım sağlanamıyor
        Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 493 köye ulaşım sağlanamıyor
        Tokat'ta öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor
        Tokat'ta öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor
        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Erbaa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
        Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Erbaa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
        Tokat'ta "Ötüken'den Günümüze Altın Yay ile 3 Gümüş Ok'un Hikayesi" konfera...
        Tokat'ta "Ötüken'den Günümüze Altın Yay ile 3 Gümüş Ok'un Hikayesi" konfera...
        Erbaa Kaymakamı Demirayak'tan Rektör Yılmaz'a ziyaret
        Erbaa Kaymakamı Demirayak'tan Rektör Yılmaz'a ziyaret
        Yük treni, hemzemin geçitte kargo aracına çarptı; sürücü yaralı
        Yük treni, hemzemin geçitte kargo aracına çarptı; sürücü yaralı