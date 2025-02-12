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        Tokat'ta yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 21:57 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:06
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        Tokat'ta yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Samsun-Sivas hattında hareket halindeki yük treni, Çamdere köyü yakınlarında hemzemin geçitte Rıza Ş'nin kullandığı 06 EHK 048 plakalı kargo firmasına ait minibüse çarptı.

        Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Trenin ise kazadan bir süre sonra seferine devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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