Tokat'ta veliler ve öğretmenler kan bağışında bulundu

Kaya, "Kan bağışı yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir davranış. Bu tür etkinlikler öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yaratıyor, sosyal sorumluluk bilincini geliştiriyor." dedi.

Okul Müdürü Murat Kaya'nın öncülüğünde okulda düzenlenen kampanyada, öğrenci velileri ve öğretmenler bir araya gelerek Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

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