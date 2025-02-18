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        Tokat'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

        Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:17
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        Tokat'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
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        Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, söz konusu terör örgütüne ilişkin yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen U.Ş., yakalandı.

        Eski polis memuru olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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