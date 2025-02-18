Tokat'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı.
Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, söz konusu terör örgütüne ilişkin yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen U.Ş., yakalandı.
Eski polis memuru olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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