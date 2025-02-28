Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı
Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
O.Ç. idaresindeki 60 ABC 571 plakalı pikap, Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde çarptığı bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.
Kazada, pikapta bulunan A.Ç. ve M.N. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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