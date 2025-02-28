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        Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:35
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        Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta bariyerlere çarparak karşı şeride geçen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

        O.Ç. idaresindeki 60 ABC 571 plakalı pikap, Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde çarptığı bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

        Kazada, pikapta bulunan A.Ç. ve M.N. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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