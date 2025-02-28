TOGÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yusuf Temür atandı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yusuf Temür atandı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yusuf Temür atandı.
Hukuk Fakültesinde dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. İbrahim Özbay, düzenlenen törende görevini Temür'e devretti.
Hukuk Fakültesi dekanlık makam odasında gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Yardımcısı Mücahit Eğri, dekan yardımcıları ve fakülte bölüm başkanları katıldı.
Temür, Özbay'a fakülteye yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.
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