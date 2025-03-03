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        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:03
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        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçe merkezinde Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken Karayolları ekipleri de ana yolları açık tutmaya çalışıyor.

        Özel İdare ekipleri köy yolları ve Başçiftlik Kayak Merkezi yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50, Başçiftlik Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye yaklaştı.

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