Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50, Başçiftlik Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye yaklaştı.

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