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        Turhal'da vefat eden öğretmen Zehra Sarıbal son yolcuğuna uğurlandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Mimar Sinan Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım öğretmeni 45 yaşındaki Zehra Sarıbal'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:28
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        Turhal'da vefat eden öğretmen Zehra Sarıbal son yolcuğuna uğurlandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Mimar Sinan Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım öğretmeni 45 yaşındaki Zehra Sarıbal'ın cenazesi toprağa verildi.

        Sarıbal'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Turhal Akşemseddin Cami'ye getirildi.

        Burada öğle vakti Turhal Müftüsü Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Sarıbal'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze namazına, Sarıbal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
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