Turhal'da vefat eden öğretmen Zehra Sarıbal son yolcuğuna uğurlandı

Cenaze namazına, Sarıbal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Burada öğle vakti Turhal Müftüsü Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Sarıbal'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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